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Из Донецкой области эвакуировались две трети жителей, осталось около 250 тысяч

"Украинская правда"Вторник, 2 августа 2022, 22:56
Из Донецкой области эвакуировались две трети жителей, осталось около 250 тысяч
Фото иллюстративное

Из Донецкой области после 24 февраля эвакуировались две трети жителей, осталась категория людей, которая до последнего не хочет уезжать.

Источник: руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Со вчерашнего дня начал поезд (эвакуационный – ред.) ходить. Люди вывозились в конкретные условия с пониманием, куда они едут и со всеми необходимыми выплатами. Это 134 человека. Это до Кропивницкого. Сегодня продолжается это движение, это 95 человек…".

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"Замечу, что всего выехали две трети жителей области. Осталось эти 250 тысяч плюс-минус. Конечно, темпы очень низкие и большинство людей не хочет уезжать. Но это по состоянию на данный момент. Еще летний период не завершился. Мы понимаем, что с наступлением холодов люди будут поступать иначе…

Если говорить, что эвакуация идет медленно, то это осталась та категория людей, которая до последнего не хочет уезжать. Две трети области эвакуированы. Эвакуация шла с 24 февраля".

Детали: Кириленко еще раз подчеркнул, что насильно их переселять людей никто не будет, речь идет о сохранении их жизни и прохождении отопительного периода. Он добавил, что сейчас обстрелы проходят почти по всей территории области.

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Что этому предшествовало: Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Темы: Донбассэвакуация
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