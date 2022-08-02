Из Донецкой области эвакуировались две трети жителей, осталось около 250 тысяч

Из Донецкой области после 24 февраля эвакуировались две трети жителей, осталась категория людей, которая до последнего не хочет уезжать.

Источник: руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Со вчерашнего дня начал поезд (эвакуационный – ред.) ходить. Люди вывозились в конкретные условия с пониманием, куда они едут и со всеми необходимыми выплатами. Это 134 человека. Это до Кропивницкого. Сегодня продолжается это движение, это 95 человек…".

"Замечу, что всего выехали две трети жителей области. Осталось эти 250 тысяч плюс-минус. Конечно, темпы очень низкие и большинство людей не хочет уезжать. Но это по состоянию на данный момент. Еще летний период не завершился. Мы понимаем, что с наступлением холодов люди будут поступать иначе…

Если говорить, что эвакуация идет медленно, то это осталась та категория людей, которая до последнего не хочет уезжать. Две трети области эвакуированы. Эвакуация шла с 24 февраля".

Детали: Кириленко еще раз подчеркнул, что насильно их переселять людей никто не будет, речь идет о сохранении их жизни и прохождении отопительного периода. Он добавил, что сейчас обстрелы проходят почти по всей территории области.

Что этому предшествовало: Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.