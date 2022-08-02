Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Почти 70% россиян никогда не покидали пределы своей страны

Мазуренко Алена Вторник, 2 августа 2022, 23:02
ФОТО: GETTY IMAGES

Российские социологи сообщили, что по результатам их опроса, 69% россиян никогда не бывали за пределами своей страны. 

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости"

Дословно: "За пределами России никогда не были 69% россиян, никогда не выезжали в другие регионы 30%, выяснил Фонд общественное мнение".

Детали: 62% россиян заявили, что у них остались "хорошие" впечатление о поездке по РФ.

При этом 33% опрошенных заявили, что хотели бы съездить в путешествие на Байкал, 28% - в оккупированный Крым, 27% - в Санкт-Петербург, 25% - в Сочи и Краснодарский край, 24% - Алтай, 18% - Карелию, 14% - Камчатку и Северный Кавказ.

Напомним:

  • Российские социологи выяснили, что 35% граждан России верят в то, что Солнце оборачивается вокруг Земли. За 15 лет количество таких россиян выросло на 7%.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Росcияопросрегионывойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW назвал области РФ, которые формируют добровольческие батальоны для войны в Украине

Юг: ВСУ нанесли огневой удар по пункту базирования врага в Чернобаевке

Кабмин согласовал назначение нового главы Херсонской ОГА

Россия ударила ракетами с Каспия: 7 из 8 уничтожила ПВО

США ввели санкции против Кабаевой и коллаборантов РФ

Китай пообещал реакцию на визит Пелоси на Тайвань – она говорит, что об изменении политики США речь не идет

Все новости...
Росcия
Новое западное оружие: как отсутствие доверия мешает на пути к победе
Списки погибших в Еленовке частично подтверждаются – экс-командир полка "Азов"
Отец срочника из крейсера "Москва" получил свидетельство о его смерти: прошло 110 дней
Последние новости
09:53
В Минэкономики рассказали детали программы по льготной ипотеке под 3% годовых
09:51
Вучич заявил, что Косово хочет реализовать свои интересы на фоне "истерии вокруг Украины"
09:40
В Минобороны Турции рассказали, когда начнется инспекция зерновоза с украинской кукурузой
09:28
Защитники за сутки уничтожили 180 оккупантов и 6 вражеских танков
09:08
Разведка Британии: удар ВСУ по военному эшелону РФ серьезно повредил железную дорогу в Крым
08:58
Россияне выпустили ракеты по Харькову из Белгорода – глава ОВА
08:58
На Полтавщине проведут учебные стрельбы – людей просят сохранять спокойствие
08:25
"Блеф Путина": Шольц прокомментировал историю с турбиной для "Северного потока"
08:20
инфографикаРоссияне убили четырех гражданских в Красногоровке
08:16
Луганщина: оккупанты применяют авиацию, потому что не могут прорвать оборону ВСУ – Гайдай
Все новости...