Российские социологи сообщили, что по результатам их опроса, 69% россиян никогда не бывали за пределами своей страны.

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости"

Дословно: "За пределами России никогда не были 69% россиян, никогда не выезжали в другие регионы 30%, выяснил Фонд общественное мнение".

Детали: 62% россиян заявили, что у них остались "хорошие" впечатление о поездке по РФ.

При этом 33% опрошенных заявили, что хотели бы съездить в путешествие на Байкал, 28% - в оккупированный Крым, 27% - в Санкт-Петербург, 25% - в Сочи и Краснодарский край, 24% - Алтай, 18% - Карелию, 14% - Камчатку и Северный Кавказ.

Напомним:

Российские социологи выяснили, что 35% граждан России верят в то, что Солнце оборачивается вокруг Земли. За 15 лет количество таких россиян выросло на 7%.