В Донецкой области 7 погибших гражданских за сутки

7 человек погибли и 13 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 19 августа.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 19 августа россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 4 в Бахмуте, 1 в Дружбе, 1 в Константиновке и 1 в Северном. Еще 13 человек получили ранения".

Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области по меньшей мере 751 человек погиб и 1 941 получил ранения.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.