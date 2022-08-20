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На Крещатике устроили "парад" уничтоженной российской техники

Роман ПетренкоСуббота, 20 августа 2022, 14:04
На Крещатике устроили парад уничтоженной российской техники

В центре Киева власти устроили "парад" уничтоженной российской военной техники.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Россияне, атаковав Украину, планировали через несколько устроить парад на Крещатике.

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Через пол года войны украинские власти "устроили" такой парад, но техника россиян уничтожена и уже ржавела.

 
 
 
 
 

Напомним: В начале войны ВСУ сообщали, что оккупанты привезли с собой в Украину парадную военную форму с медалями.

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Темы: парадРосcиявойна
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