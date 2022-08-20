Оккупанты ведут наступательный бой на Николаевском направлении – сводка Генштаба

Россияне пытаются улучшить тактическое положение на Николаевском направлении, ведут наступательный бой в направлении Васильки – Благодатное, в то же время на Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях ВСУ отразили наступательные действия оккупантов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны. Пытается улучшить тактическое положение на Николаевском направлении.

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Совершал обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии возле Николаева, Украинки, Александровки и еще пятнадцати населенных пунктов. Нанес авиационный удар неподалеку от Ольгиного. Ведет наступательный бой в направлении Васильки – Благодатное.

Корабельная группировка противника в готовности к применению содержит два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Карасовка, Большие Проходы, Черняки, Песчаное и Печенеги.

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Враг нанес авиационные удары возле Прудянки и Верхнего Салтова и вел воздушную разведку недалеко от Русских Тишков и Золочева.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на возобновлении наступательных действий. Совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Асеевка, Гусаровка, Чеполь, Протопоповка и Довгенькое. Нанес авиаудар возле Залимана.

Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка - Новодмитровка, Сулиговка - Новодмитровка, Бражковка - Вернополье и Довгенькое - Курулька. Украинские воины нанесли противнику потери и отбросили его назад.

На Донецком направлении враг продолжает наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Бахмутском направлении.

На Краматорском направлении совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии по районам Краматорска, Раздолевки, Спирного, Звоновки и Райгородка. Нанес авиационный удар неподалеку от Ивано-Дарьевки.

Захватчики пытались вести наступление в направлениях Спирное – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка, безуспешно.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вблизи Майорска, Веселой Долины, Бахмута, Кодемы и Белогоровки. Кроме того, по районам трех последних населенных пунктов враг нанес авиационные удары.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Соледарь, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцево, Вершина – Кодема, Травневе – Зайцево, Травневе – Кодема, Семигорье – Зайцево. Успеха не имели, получили жесткий отпор.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов возле Авдеевки, Курахово, Красногоровки, Сухой Балки и Невельского. Нанес авиационные удары вблизи Водяного и Марьинки.

Вел безуспешные наступательные бои в направлениях Горловка – Майорск, Спартак – Опытное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское.

На Новопавловском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Павловка, Елизаветовка, Новоселка, Угледар и Новомихайловка. Вел наступательный бой в направлении Благодатное – Золотая Нива, успеха не имел, отошел.

На Запорожском направлении противник пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Совершил обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Великомихайловка, Шевченко, Гуляйпольское, Шевченковское, Новоандреевка, Новополь, Ольговское, Щербаки, Бурлацкое и Степное. Авиация врага действовала по районам Белогорья, Зализнычного, Малых Щербаков и Малой Токмачки.

На Волынском и Полесском направлениях формирования ударной группировки войск вооруженных сил Беларуси и РФ на границе Украины не обнаружено.

Продолжает сохраняться угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.

Российские оккупанты обстреливали из минометов подразделения украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.