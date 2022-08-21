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В Турции в двух ДТП погибли 32 человека, более 50 пострадавших

"Европейская правда"Воскресенье, 21 августа 2022, 08:42
В Турции в двух ДТП погибли 32 человека, более 50 пострадавших
фото с сайта ЕП

По меньшей мере 32 человека погибли и десятки получили ранения в результате двух отдельных дорожно-транспортных происшествий на юго-востоке Турции 20 августа.

Об этом пишет Hurriyet, сообщает "Европейская правда".

В результате первой аварии с участием автобуса и машины скорой помощи в провинции Газиантеп погибли 16 человек и еще 21 получили ранения.

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Губернатор Давут Гюль ранее заявил, что в аварию попали "автобус, бригада спасателей и скорая помощь" на дороге между столицей провинции Газиантеп и Низипом.

Информационное агентство DHA сообщило, что пассажирский автобус врезался в машину скорой помощи, пожарную машину и автомобиль с журналистами на месте предыдущей аварии.

"Среди погибших трое пожарных, двое спасателей и двое журналистов", — сказал губернатор Газиантепа.

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На фотографиях видно, что задняя часть машины скорой помощи оторвана, а вокруг нее разбросаны металлические обломки.

По словам министра здравоохранения, во второй аварии по меньшей мере 16 человек погибли после того, как водитель грузовика наехал на пешеходов в городе примерно в 200 километрах к востоку.

Авария в Дерике в провинции Мардин "произошла после того, как сломались тормоза у грузовика, который наехал на толпу", — заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в Twitter.

По его словам, еще 29 человек получили ранения, восемь из них тяжелые.

Местные СМИ сообщили, что незадолго до этого на том же месте произошло ДТП с участием трех автомобилей, и спасатели уже были на месте, когда грузовик врезался в толпу.

Темы: ТурцияДТП
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