Рейтинг поддержки Шольца и его правительства упал до рекордно низкого уровня - опрос

Рейтинг одобрения действий канцлера Германии Олафа Шольца и его правительства упал до рекордно никого уровня.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

Согласно последнему опросу, в настоящее время только 25% граждан удовлетворены работой Шольца на посту канцлера, и при этом 62% недовольны – самый большой отрицательный показатель за время его пребывания в должности.

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Если бы канцлер избирался прямым голосованием, Шольц занял бы только третье место: 25% выбрали бы министра экономики Роберта Хабека (зеленые), 19% - лидера ХДС Фридриха Мерца и только 18% - Шольца.

Деятельностью правительства в настоящее время довольны 27% немцев, недовольны – 65%.

Рейтинг Социал-демократической партии Шольца также снижается. Со времени выборов в Бундестаг она опустилась в опросах с первого места на третье с рейтингом 19%, отставая от ХДС (28%) и "Зеленых" (21%). Входящие в коалицию "Свободные демократы" имеют 8% поддержки.

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Это означает, что поддержка правительства в составе СДПН, "Зеленых" и Свободных демократов доходит лишь до 48%.

Рейтинг правой "Альтернативы для Германии" остается неизменным на уровне 12%, партию "Левые" поддерживает 5% немцев. Остальные партий вместе набирают около 7%.