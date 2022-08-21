Германия одобрила продажу Украине 255 высокоточных артснарядов Vulcano – СМИ

Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 255 высокоточных управляемых артиллерийских снарядов Vulcano, но дата их передачи пока неизвестна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt am Sonntag.

Отмечается, что снаряды Vulcano не находятся на вооружении Бундесвера, и Германия будет поставлять их Украине непосредственно от производителя, когда они будут созданы.

Vulcano была совместно разработана оборонными предприятиями Германии и Италии и считается самым "точным в мире артиллерийским снарядом". Он способен поражать цели на расстоянии 70-80 км с точностью до одного метра.

155-миллиметровые снаряды Vulcano могут запускаться с больших гаубиц - таких, как Германия Panzerhaubitze 2000, которые Германия уже передавала Украине, что фактически удвоит зону их поражения.

В то же время, несмотря на заявленный калибр, Vulcano на самом деле имеют меньшую разрывную мощность, поскольку часть диаметра забирает высокоточная система наведения. Некоторые разновидности Vulcano даже имеют лазерную систему наведения, но, скорее всего, Украина получит версию с GPS-наводкой и инфракрасными датчиками.

Ранее Германия передала Украине 10,5 тысяч 155-мм снарядов для гаубиц и готовит еще 1592 год.

ВИДЕО ДНЯ

Опрошенные Welt am Sonntag эксперты заявили, что не понимают логики, по которой Германия разрешила экспорт высокоточных снарядов и до сих пор задерживает поставки списанных БМП Marder или танков Leopard.

Как сообщалось, Соединенные Штаты планируют поставить Украине высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur.