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ISW: Россияне вряд ли захватят больше территорий в ближайшие месяцы

Анастасия КалатурПонедельник, 22 августа 2022, 05:07
ФОТО: GETTY

Россияне вероятно так и не смогут выделить достаточно ресурсов для какой-либо одной наступательной операции и не смогут захватить больше территории в ближайшие месяцы, если события не будут разворачиваться "непредсказуемым образом".

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Институт отмечает, что российские наступательные операции на востоке, вероятно, исчерпали импульс, который они приобрели в конце июля. Россияне не способны извлечь выгоду из предыдущих успехов вокруг Бахмута и Авдеевки, что является примером более фундаментальной российской военной проблемы — неспособности превратить тактические успехи в оперативные успехи. Российским силам постоянно не удавалось воспользоваться тактическими прорывами, чтобы маневрировать в тыловые районы или вывести из строя значительную часть украинских оборонных рубежей. Поэтому они постоянно дают украинцам время, чтобы тактически выйти из боя и восстановить оборонительные позиции, против которых россияне должны начать новые атаки.

ISW пишет, что это недостаток, который, по всей вероятности, помешает России достичь значительных территориальных успехов в ближайшие месяцы, разве что произойдут серьезные изменения на поле боя.

Российские силы, скорее всего, так и не смогут выделить достаточно ресурсов для какой-либо одной наступательной операции, чтобы восстановить импульс, необходимый для значительного территориального продвижения, что приведет к оперативным успехам. Россиянам также нужно будет сформировать и задействовать дополнительные штурмовые группы, оборудование и боевой дух, чтобы восстановить эти ограниченные территориальные продвижения.

Сообщается, что россияне совершили несколько неудачных наземных штурмов к юго-западу и юго-востоку от Изюма, наземное наступление к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута. Российские войска достигли ограниченных успехов к западу от Донецка, но не проводили наземных нападений в направлении границы между Донецкой и Запорожской областями. Российские войска продолжили атаковать населенные пункты северо-западнее и юго-западнее Авдеевки. Также российские войска совершили несколько штурмов на линии фронта Херсон-Николаев и частично продвинулись к востоку от Николаева.

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Темы: войнаРосcия
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