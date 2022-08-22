В Херсонской области все больше обстрелов и взрывов, в Сумской сбили беспилотник – ОВА

В ночь на 22 августа российские войска нанесли ракетные удары по Харькову, Николаеву, Торецку, Константиновке и Луганской области, становится больше взрывов и обстрелов в частично оккупированной Херсонской области, Сумскую область продолжают атаковать из России.

Источник: данные областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 08:00 понедельника 22 августа 2022 года

Дословно: "Херсонщина: в целом ситуация в области остается напряженной, каждый день фиксируется все больше обстрелов и взрывов.

Критическая обстановка в Калиновской, Великоалександровской, Высокопольской, Нововоронцовской общинах, а также в Новой Каховке и соседних селах. Жители этих населенных пунктов сообщают о многочисленных пожарах, уничтоженной инфраструктуре и разбитых домах.

Каждый день продолжают поступать сообщения о похищении людей. В последнее время давление на педагогов выросло в несколько раз".

Детали: В Сумской области за минувшие сутки россияне совершили 7 обстрелов Хотинской, Белопольской, Великописаревской и Верхнесыроватской общин. Предварительно – без жертв и разрушений.

В частности, в 19.40 над Верхнесыроватской общиной сбит вражеский БПЛА. Обломки упали в лесной массив в районе населённого пункта.

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Ночью было тихо.

Харьковская область: Обстрелы Харькова из РСЗО поздно вечером и ракетные удары ночью. Повреждены частный сектор и инфраструктурные объекты. Два человека пострадали.

По области за прошлый день – обстрелы Лозовского района. В результате обстрела горела трава, ветки, деревья. Без пострадавших и жертв.

Утром 22 августа – обстрел Богодуховского района. Один человек пострадал.

Луганская область: За минувшую ночь россияне совершили 7 ракетных ударов, 11 раз обстреливали позиции украинских военных из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, 5 раз пытались организовать танковые наступления.

Также в течение 21 августа отражены 5 массированных атак противника, еще по шести направлениям бои продолжаются.

Кроме того, россияне продолжают прибегать к террористическим методам ведения войны, совершая удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Только за минувшие сутки авиаудары зафиксированы вблизи трех населенных пунктов на границе Луганской и Донецкой областей.

Донецкая область: В течение ночи – ракетные удары по Торецку и Константиновке. В Торецке повреждены дома, в Константиновке – школа.

За сутки обстреляны Авдеевка, Часов Яр, Константиновка, пгт. Цукурино, с.Рай-Александровка, пгт. Северное, с. Пришиб, с.Марково.

Повреждены 19 частных жилых домов, школа, хозяйственные постройки, мельница.

Двое погибших за сутки.

Николаевская область: Ночью ориентировочно в 03:00 Николаев подвергся обстрелам, в результате которых произошло возгорание кафе, также пока известно о попадании на территорию предприятия. Предварительно пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется.

В воскресенье вечером враг обстрелял город Баштанка и попал в частный сектор, в результате чего загорелась кровля двухэтажного жилого дома и автомобиль. После пожара здание не подлежит восстановлению. Также повреждено около 10 домов. Один ребенок получил легкое ранение.

В течение суток обстрелы за пределами населенных пунктов на территории Широковской общины. Попадания были в уже разрушенный ЦНАП и жилые дома. Пострадавших нет.

Также в течение суток были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Днепропетровской области атака на три района – Никопольский, Криворожский и Синельниковский. Никополь обстреляли трижды. Прилетели более 40 снарядов. Четверо раненых, двое из них – в больнице.

В городе повреждено до 50 домов, детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Несколько домов уничтожены. До 2000 человек без света.

В Криворожском районе обстреляли Зеленодольскую общину, без разрушений и потерь.

В Синельниковском районе вражеские ракеты разрушили сельхозпредприятие, школу и дом культуры. Информация о погибших и пострадавших выясняется.