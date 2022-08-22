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Для большинства украинцев победой будет изгнание оккупантов из всей Украины – опрос

Станислав ПогориловПонедельник, 22 августа 2022, 14:41
Для большинства украинцев победой будет изгнание оккупантов из всей Украины – опрос
Фото: Getty Images

55% украинцев сочтут победой полное изгнание российских оккупантов с территории Украины, еще 20,5% - полное уничтожение российской армии и содействие распаду самой России.

Источник: результаты опроса "Деминициатив" и центра Разумкова в период с 5 по 12 августа

Дословно: "Большинство опрошенных (55%) говорят, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 20,5% даже более радикальные – победой в войне для них будет уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России".

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Детали: Небольшая часть респондентов будут считать победой завершения войны с теми или иными уступками со стороны Украины.

Около 9% сочтут победой изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, 7,5% - восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, а 3% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения.

Также более 75% респондентов поддержат решение после победы Украины и деоккупации ее территории о полном разрыве всех отношений с Российской Федерацией вплоть до полного запрета на въезд россиян в Украину.

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Опрос проводился фондом "Деминициативы" имени Илька Кучерива с социологической службой Центра Разумкова с 5 по 12 августа 2022 года при грантовой поддержке Университета Бремена и Международного фонда "Возрождение".

Опрос проводился в 112 населенных пунктах (57 городских и 55 сельских) методом face-to-face.

В Запорожской, Николаевской, Харьковской областях опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Были опрошены 2024 респондента в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Темы: войнаопросУкраинаРосcия
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