Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эстонский генерал: у ВСУ есть максимум 10 недель на контрнаступление

"Европейская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 16:27

Эстонский генерал-майор Вейк-Велло Пальм считает, что приближение осени означает, что у обеих сторон остается восемь-десять недель для организации масштабных атак.

Об этом пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

По словам Пальма, в тактическом плане российские силы продолжают вести наступление, поэтому нельзя сказать, что их решительно остановили.

Реклама:

"Вооруженные силы Украины больших наступательных операций не проводят. Временное окно для больших наступлений относительно короткое – восемь-десять недель. С середины октября будет очень сложно организовать наступление", – сказал Пальм.

Он отметил, что российской армии по-прежнему не удалось добиться значительных успехов: они не смогли никуда прорваться. "Во многих местах украинская информационная операция вместе с контратаками сработала очень хорошо, и мне кажется, что российское руководство запаниковало", - сказал он.

По словам Пальма, ход войны показал, что массовое наступление, используемое российскими войсками, является очень плохой тактикой.

ВИДЕО ДНЯ

"У российской армии свои проблемы, у них нет средств, чтобы решительно изменить ситуацию, они нигде не добились решающего преимущества. Украина хорошо сопротивлялась с помощью западного оружия и обучения. Они хорошо атакуют в нужных местах. Российские силы не могут сохранять темп и они понесут высокие боевые потери", - сказал он.

По словам Пальма, самой большой проблемой для российских войск является потеря специалистов на поле боя.

"Наибольшая проблема даже не в том, что они ежедневно теряют военнослужащих пехоты - они их не считают, - а теряют очень многих специалистов - это десантники, военные спецподразделения, летчики, вертолетчики, артиллеристы, связисты. Пополнить эти потери очень трудно", - сказал генерал.

Относительно успешных атак украинской армии в Крыму Пальм сказал, что этот успех все же нельзя назвать началом освобождения Крыма.

"Крым по-прежнему контролируется Россией, но украинские военные делают очень хорошую работу. Очень сложно представить, что Украина сможет вернуть Крым военным путем в ближайшее время. Сейчас ни у одной из сторон нет такого оружия, такого средства, такого метода, которые бы способствовали бы наступлению переломного момента", – сказал Пальм.

Как сообщалось, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждает, что повторяющиеся атаки в оккупированном Крыму свидетельствуют о возросших возможностях украинской армии.

Темы: Эстонияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Эстония
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
Последние новости
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине воздушная тревога: в России взлетел МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
Все новости...
Реклама: