Эстонский генерал: у ВСУ есть максимум 10 недель на контрнаступление

Эстонский генерал-майор Вейк-Велло Пальм считает, что приближение осени означает, что у обеих сторон остается восемь-десять недель для организации масштабных атак.

Об этом пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

По словам Пальма, в тактическом плане российские силы продолжают вести наступление, поэтому нельзя сказать, что их решительно остановили.

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"Вооруженные силы Украины больших наступательных операций не проводят. Временное окно для больших наступлений относительно короткое – восемь-десять недель. С середины октября будет очень сложно организовать наступление", – сказал Пальм.

Он отметил, что российской армии по-прежнему не удалось добиться значительных успехов: они не смогли никуда прорваться. "Во многих местах украинская информационная операция вместе с контратаками сработала очень хорошо, и мне кажется, что российское руководство запаниковало", - сказал он.

По словам Пальма, ход войны показал, что массовое наступление, используемое российскими войсками, является очень плохой тактикой.

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"У российской армии свои проблемы, у них нет средств, чтобы решительно изменить ситуацию, они нигде не добились решающего преимущества. Украина хорошо сопротивлялась с помощью западного оружия и обучения. Они хорошо атакуют в нужных местах. Российские силы не могут сохранять темп и они понесут высокие боевые потери", - сказал он.

По словам Пальма, самой большой проблемой для российских войск является потеря специалистов на поле боя.

"Наибольшая проблема даже не в том, что они ежедневно теряют военнослужащих пехоты - они их не считают, - а теряют очень многих специалистов - это десантники, военные спецподразделения, летчики, вертолетчики, артиллеристы, связисты. Пополнить эти потери очень трудно", - сказал генерал.

Относительно успешных атак украинской армии в Крыму Пальм сказал, что этот успех все же нельзя назвать началом освобождения Крыма.

"Крым по-прежнему контролируется Россией, но украинские военные делают очень хорошую работу. Очень сложно представить, что Украина сможет вернуть Крым военным путем в ближайшее время. Сейчас ни у одной из сторон нет такого оружия, такого средства, такого метода, которые бы способствовали бы наступлению переломного момента", – сказал Пальм.

Как сообщалось, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждает, что повторяющиеся атаки в оккупированном Крыму свидетельствуют о возросших возможностях украинской армии.