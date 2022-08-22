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РФ демонстрирует военное присутствие на северных границах Украины – Генштаб

Евгений КизиловПонедельник, 22 августа 2022, 19:37
путин и шойгу, Getty Images

На Северском направлении Россия продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей. Ее цель – демонстрация присутствия и сковывание действий подразделений Сил обороны.

Источник: Генеральный штаб в Facebook

Детали: Кроме того, за прошедшие сутки на Северском направлении противник совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Сеньковка и Николаевка Черниговской области и Екатериновка и Обода Сумской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают усиливать охрану границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов.

По данным штаба, враг продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления Сил обороны.

Продолжаются авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью улучшения тактического положения, принимает меры по комплектованию и пополнению потерь личного состава и военной техники.

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На Харьковском направлении противник поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БпЛА. Совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах нескольких населенных пунктов. Нанес авиационные удары неподалеку от Старого Салтова, Верхнего Салтова, Питомника, Мосьпанового и Гусаровки.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки, Чепиля, Богородичного и Курульки.

На Донецком направлении противник продолжает ведение наступательных действий. Основные усилия сосредотачивается на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы районов Северска, Закотного, Переездного, Григорьевки, Верхнекаменского и Пришиба. В районе населённого пункта Краснополье враг вел наступательный бой.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Константиновки, Бахмутского, Подгородного, Яковлевки, Веселой Долины и Белогоровки. Нанес авиационный удар по позициям сил обороны в районе Соледара и ракетных ударов в районах населенных пунктов Соледар и Константиновка. Вел штурмовые действия у Соледара, Кодемы и Зайцева. Удачи не имел.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Первомайское и Пески. Наносил авиаудары неподалеку от Невельского, Марьинки и Красногоровки. Вел наступление в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении зафиксировано враждебное возгорание возле Новомихайловки, Елизаветовки и Новоукраинки. Оккупанты вели наступательные действия в районе Новомихайловки, понесли потери и отошли.

В Запорожском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Гуляйполе, Шевченко, Волшебное, Новоселка, Времовка, Свободное Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Дорожнянка. Вел наступательный бой недалеко от Времевки и Великой Новоселки.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения наших войск и огневом поражении наших подразделений. Принимает меры по восполнению потерь. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах нескольких населенных пунктов. Нанес авиационные удары.

Для воздушной разведки оккупанты активно задействуют БпЛА.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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