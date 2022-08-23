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В Нидерландах детализировали планы дополнительной помощи для Украины: всего 80 млн евро

Вторник, 23 августа 2022, 10:25

Нидерланды планируют предоставить Украине дополнительную помощь в связи с войной общим объемом 80 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов по итогам визита в Киев министра обороны Кайсы Оллонгрен и министра внешней торговли Лисье Схрейнемахер.

Самая большая сумма – 65 млн евро – предусматривается на помощь и инвестиции для восстановления после боевых действий. 10 млн евро будут выделены на разминирование.

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Отдельный 1 млн евро предусмотрен для поддержки восстановления Херсона, Одессы и Николаева, разрабатывать и воплощать эти планы поможет Ассоциация муниципалитетов Нидерландов.

2,5 млн евро будут предоставлены Европейскому банку реконструкции и развития для экспертной поддержки в Украине макроэкономической реформы и реформ для повышения качества управления и верховенства права.

2 млн евро предоставит Фонд народонаселения ООН в поддержку пострадавших от сексуального и гендерно обусловленного насилия.

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С начала полномасштабной войны Нидерланды выделили в поддержку Украины оружие, боеприпасы и оборудование общей стоимостью более 210 млн евро. 90 нидерландских инструкторов принимают участие в базовой подготовке для украинских военных в Британии.

Министр Оллонгрен отметила, что Нидерланды продолжат оказывать Украине такую ​​поддержку. Кайса Оллонгрен обсуждала с Алексеем Резниковым механизмы устойчивой поддержки, например, с возможностью прямой закупки необходимого для оборонно-промышленного комплекса. "Украина вместе с Британией уже создала такой фонд. Нидерланды поддерживают такую ​​инициативу и ищут варианты поддержки для него", отмечают в коммюнике.

Нидерланды также готовы делиться своим опытом по поддержке ветеранов, возвращающихся с передовой.

Рассматривается возможность снова направить в Украину миссию специалистов для документации возможных военных преступлений. Нидерланды поддерживают идею системы на ротационной основе, в которой участвовали бы несколько стран с координацией Международного уголовного суда.

Напомним, визит прошел 22 августа. Нидерландские министры посетили в том числе Ирпень, Бучу и аэропорт Гостомеля.

Кайса Оллонгрен призвала не пренебрегать ядерной риторикой Кремля и не исключать, что Россия может применить ядерное оружие.

Темы: Нидерландыармия
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