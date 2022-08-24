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Норвегия и Великобритания передадут Украине микродроны на $9 млн

Среда, 24 августа 2022, 12:21

Норвегия и Великобритания объединили усилия ради микродронов Black Hornet норвежского производства, которые будут переданы Украине.

Об этом сообщило Минобороны Норвегии, пишет "Европейская правда".

Стоимость закупки будет составлять до 90 миллионов норвежских крон ($9,1 млн). В пакет входят системы Black Hornet с запасными частями, транспорт и обучение. Финансирование будет проходить через фонд под руководством Британии, в который Норвегия внесла 400 миллионов крон.

В Минобороны отметили, что украинские власти попросили передать этот вид оборудования для использования в борьбе с российским вторжением.

 

Разработанный в Норвегии дрон используется в ряде стран-союзников НАТО, включая США и Британию. Беспилотник используется для разведки и определения целей.

По словам министра обороны Бьорна Арильда Грама, он прост в эксплуатации, надежен, его трудно обнаружить и особенно хорошо он подходит для боев в городских районах.

Также на средства фонда будет приобретена система борьбы с беспилотниками примерно на 100 миллионов норвежских крон. В качестве такой системы выбрана Nightfighter от британской SteelRock Technologies.

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Напомним, Норвегия присоединилась к масштабной программе подготовки украинских военнослужащих в Британии.

Об участии в подготовке украинских военных объявили также Финляндия, Швеция, Канада, Дания.

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