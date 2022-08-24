Отношение украинцев к россиянам и белорусам продолжает ухудшаться – социологи

Отношение граждан Украины к россиянам и белорусам продолжает ухудшаться – по состоянию на август 81% украинцев негативно относятся к россиянам и 52% – к белорусам.

Источник: результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 17-18 августа

Дословно социологи: "Исследование показало дальнейшее ухудшение отношения украинцев к жителям России и Беларуси. 81% негативно относятся к россиянам (в апреле 2022 – 69%, в апреле 2021 – 41%), 14% – нейтрально, только 3% – положительно. К белорусам негативно относятся 52% (в апреле 2022 – 33%, в апреле 2021 – 4%), нейтрально – 34%, положительно – 10%".

Детали: К россиянам, живущим в Украине, отношение преимущественно нейтральное (42%). Положительно относятся к ним 22%, отрицательно – 29%.

К русскоязычным украинцам отношение преимущественно положительное (51%) или нейтральное (31%). Отрицательно относятся только 14%.

Социологи отмечают, что в результате войны отношение к русскоязычным украинцам улучшилось с 37% в апреле 2021 года до 51% в августе 2022 года, хотя за четыре последних месяца уровень позитивного отношения немного снизился в пользу нейтрального, при отсутствии роста негатива.

Также продолжает ухудшаться отношение к жителям оккупированного Крыма и особенно к жителям т.н. "Л/ДНР". К жителям оккупированного Крыма положительно относятся 22%, отрицательно – 23%, нейтрально – 45% (в апреле положительно относились 41%, отрицательно – 14%, нейтрально – 40%).

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К жителям т.н. "ДНР/ЛНР" положительно относятся только 14%, отрицательно – 47%, нейтрально – 32% (в апреле 2022 – положительно относились – 27%, отрицательно – 31%, нейтрально – 37%).

В то же время, по данным "Рейтинга", наблюдается определенное "смягчение" в вопросе оценки необходимого времени на примирение украинцев с россиянами.

Если в апреле 2022 года (опрос проходил после освобождения Киевщины от российских захватчиков – ред.) две трети говорили, что примирение невозможно, то в августе таких респондентов стало около половины.

Треть опрошенных считают, что возобновить отношения удастся через 20-30 лет, 14% считают, что это произойдет через 10-15 лет, и только 5% считают это возможным через несколько лет.

Более склонны к "примирению" в относительно более близкой временной перспективе старшие опрошенные, жители востока и юга и русскоязычные.

Исследование проходило 17-18 августа. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.