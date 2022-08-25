"Вторжение РФ изменило энергетическую ситуацию": Япония будет строить новые атомные станции

Япония хочет перезапустить еще семь ядерных реакторов следующим летом и рассмотрит возможность строительства новых станций с использованием технологий следующего поколения.

Источник: премьер-министр Японии Фумио Кисида, которого цитирует Reuters, Bloomberg

Детали: Таким образом, количество реакторов, введенных в эксплуатацию после аварии на японской атомной электростанции "Фукусима-1" в 2011 году, возрастет до 17 из 33 действующих блоков.

Кисида также поручил чиновникам рассмотреть продление срока эксплуатации существующих реакторов свыше текущего максимума в 60 лет.

Reuters отмечает, что речь идет о серьезном изменении политики в области ядерной энергетики через десятилетия после аварии на "Фукусиме-1". Как пишет издание, переосмыслить политику по ядерной энергетике и изменить общественное мнение заставили война в Украине и стремительный рост цен на энергию. Кисида сказал, что вторжение России в Украину изменило мировую энергетическую ситуацию.

Кисида сообщил, что поручил чиновникам разработать конкретные меры до конца года. Чиновники встретились в среду, чтобы выработать план так называемой "зеленой трансформации". Reuters пишет, что ядерная энергетика, против которой общественность резко выступила после Фукусимы, теперь считается некоторыми в правительстве как компонент такой "зеленой трансформации".

Япония оставила большинство своих атомных электростанций нерабочими в течение десятилетия после аварии на АЭС в префектуре Фукусима. Япония, где часто происходят землетрясения, заявила, что не будет строить новых реакторов.

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По состоянию на конец июля в Японии было семь рабочих реакторов, еще три были отключены из-за технического обслуживания. Многие другие все еще проходят процесс повторного лицензирования в соответствии с более строгими стандартами безопасности, введенными после Фукусимы.