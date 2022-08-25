Испания отправила в Украину батарею ПВО, боеприпасы и бронированные авто

Испания направила Украине систему противовоздушной обороны, боеприпасы и бронированные автомобили.

Об этом сообщило Министерство обороны Испании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Груз военной помощи включает около 20 бронированных машин, 75 паллет с боеприпасами для полевой артиллерии и полная батарея противовоздушной обороны, а также 1000 тонн дизеля стоимостью примерно 2,5 миллиона евро. И бронеавто, и боеприпасы уже располагают украинскими властями.

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Кроме оружия, "на срочный запрос" подготовлен груз из 30 тысяч единиц военной формы для зимы, 15,6 тысячи курток, 15 тысяч костюмов и нескольких тысяч единиц дополнительной одежды. Отгрузка запланирована на сентябрь.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев, однако, отметил, что больше всего Киев интересует поставки 155-миллиметровых гаубиц и 122-миллиметровых минометов, о чем он уже сообщил правительству Испании. "Процесс непростой, но мы работаем и очень благодарны", - сказал он.

Испания также будет обучать украинским военным работе зенитной батареи, а также будет проводить обучение личному составу ВВС Украины "в стране-союзнице", название которой в Минобороны не указали.

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Напомним, Соединенные Штаты в День Независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил.

По информации Пентагона, в новый пакет вошли зенитно-ракетные системы NASAMS с дополнительными боеприпасами для них, до 245 тысяч снарядов до 155-мм артиллерийских боеприпасов, беспилотные летательные системы Puma (UAS) и вспомогательное оборудование для систем UAS Scan.