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Хакеры выставили на продажу секретные военные документы, НАТО проводит оценку – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 26 августа 2022, 18:19
Хакеры выставили на продажу секретные военные документы, НАТО проводит оценку – СМИ
фото Getty Images

НАТО проводит оценку вреда для утечки секретных военных документов, которыми группа хакеров торгует онлайн.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

"Мы оцениваем претензии, связанные с данными, якобы украденными из MBDA. У нас нет признаков того, что какая-то сеть НАТО была скомпрометирована", - сказал представитель НАТО.

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Злоумышленники продают пакет документов после кражи данных, связанных с крупным европейским производителем оружия MBDA Missile Systems.

Киберпреступники, действующие на российских и английских форумах, продают 80 ГБ украденных данных за 15 биткойнов (около 273 000 фунтов стерлингов) и утверждают, что сейчас продали пакет по крайней мере одному неизвестному покупателю.

В рекламе похищенных данных хакеры утверждают, что владеют "секретной информацией о сотрудниках компаний, участвовавших в разработке закрытых военных проектов", а также "конструкторской документацией, чертежами, презентациями, видео- и фотоматериалами, контрактными договорами и перепиской с другими компаниями".

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Бесплатный образец данных размером 50 МБ, просмотренный BBC, включает документы с грифом "NATO CONFIDENTIAL", "NATO RESTRICTED" and "Unclassified Controlled Information".

Кроме образца, злоумышленники направили по электронной почте дополнительные документы, в том числе два с грифом "NATO SECRET", который является вторым после высшего.

Образцы файлов также включают презентацию, подробно описывающую внутреннюю работу Land Ceptor CAMM (общая противовоздушная модульная ракета).

Одна из них была недавно отправлена ​​в Польшу для использования в рамках системы Sky Sabre. Эту систему ПВО Британии предоставили после вторжения РФ в Украину.

MBDA Missile Systems признала, что ее данные представлены в пакете, выставленном на продажу, но утверждает, что ни один из секретных файлов не принадлежит фирме.

Общеевропейская компания со штаб-квартирой во Франции заявила, что ее информация была похищена со взломанного внешнего жесткого диска, добавив, что она сотрудничает с властями Италии, где произошла утечка данных.

Известно, что расследование было сосредоточено вокруг одного из поставщиков MBDA.

Темы: НАТОхакеры
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