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Пентагон заключил контракт на $182 млн на покупку ЗРК NASAMS для Украины

"Европейская правда"Суббота, 27 августа 2022, 08:46
Пентагон заключил контракт на $182 млн на покупку ЗРК NASAMS для Украины
ФОТО: RAYTHEON

Пентагон официально заключил с производителем оружия Raytheon Missiles & Defense контракт на  $182 млн на покупку зенитно-ракетных систем NASAMS для передачи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении компании Raytheon Technologies.

"Raytheon Missiles & Defence и наши партнеры упорно работают над тем, чтобы быстро создать эту важную, проверенную мощь противовоздушной обороны, чтобы помочь украинцам защитить свою Родину", - сказал Том Лалиберти, президент Land Warfare & Air Defence, бизнес-направления Raytheon Missiles & Defense.

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"Украина присоединится к дюжине стран по всему миру, которые полагаются на NASAMS, чтобы победить множество угроз, включая крылатые ракеты, самолеты и беспилотные системы", - добавил он.

В Пентагоне уточнили, что ориентировочная дата завершения работ по изготовлению комплекса – 23 августа 2024 года.

Оплата будет производиться путем средств, выделенных ранее на инициативу по содействию безопасности Украины.

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Совместно разработанный и производимый компанией Raytheon и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты воздух-воздух средней дальности и центра распределения огня KDA. NASAMS предоставляет защитникам ПВО адаптированную, современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Напомним, в день независимости Украины США объявили самый большой за все время пакет военной помощи Украине объемом почти 3 млрд долларов, в который войдут, среди прочего, 6 зенитно-ракетных систем NASAMS, до 245 тысяч снарядов до 155-мм гаубиц и средства контрбатарейной борьбы.

Темы: СШАПВОоружие
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