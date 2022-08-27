Британская разведка назвала вероятную причину наращивания усилий РФ возле Донецка

По мнению британской разведки, РФ усилила интенсивность обстрелов на донецком направлении с целью оттянуть туда дополнительные украинские силы на фоне сообщений о планах Украины по контрнаступлению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Британская разведка отмечает усиление интенсивности российских обстрелов в последние пять дней в донецком направлении. Севернее Донецка идут интенсивные бои вблизи городов Северск и Бахмут.

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"Вероятно, пророссийские сепаратистские боевики немного продвинулись в центр села Пески, что вблизи Донецкого аэропорта. Однако в целом российские войска обеспечили немного территориальных достижений" - говорится в обзоре.

"Существует реалистичная вероятность того, что Россия усилила свои усилия на Донбассе, пытаясь привлечь или закрепить дополнительные украинские подразделения на фоне предположений, что Украина планирует большое контрнаступление", - отмечают в британской разведке.

Как сообщалось, разведка Британии называет умышленной дезинформацией заявление министра обороны РФ о том, что Россия якобы "жест доброй воли" замедлила военную кампанию, чтобы уменьшить количество жертв среди гражданского населения.