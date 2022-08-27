РФ заблокировала ключевой документ ООН по ядерному оружию из-за оккупации ЗАЭС

Россия заблокировала принятие итогового документа месячного пересмотра Договора ООН о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), жалуясь на то, что части проекта носят "откровенно политический характер".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Free Europe Radio Liberty.

Президент конференции ДНЯО Густаво Злаувинен из Аргентины заявил поздно вечером 26 августа, что конференция "не в состоянии достичь согласия после того, как Россия выступила против текста".

В проекте критиковалась оккупация Россией Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, сразу после непровоцированного вторжения РФ в Украину в феврале. Этот шаг вызвал во всем мире беспокойство по поводу возможной ядерной катастрофы.

191 страна, подписавшая 50-летний договор, направленный на предотвращение распространения ядерного оружия и содействие полному разоружению, должна пересматривать пакт каждые пять лет. Текущий обзор был отложен в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

В проекте заявления четырежды упоминается ЗАЭС и выражается "серьезная обеспокоенность военными действиями" вблизи станции. В документе также сетуют на неспособность Международного агентства по атомной энергии обеспечить там безопасность и предотвратить возможное перенаправление ядерных материалов.

Посол Франции Ян Хван зачитал заявление от имени 56 стран и Европейского Союза, в котором выразил сожаление по поводу "опасной ядерной риторики, действий и провокационных заявлений России о повышении уровня ядерной готовности". 120 членов Движения неприсоединения также выразили разочарование, назвав документ конференции "чрезвычайно важным".

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Заместитель главы российской делегации Андрей Белоусов заявил, что конференция стала "политическим заложником" для стран, стремящихся "отравить" дискуссии и "свести счеты с Россией, поднимая вопросы, не имеющие прямого отношения к договору".

По его словам, Украина и ее сторонники "несут полную ответственность" за недостижение согласия.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель требует от РФ обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.