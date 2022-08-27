В Румынии перевернулся автобус с украинцами, 23 пострадавших – СМИ
Суббота, 27 августа 2022, 23:49
В Румынии перевернулся автобус с украинцами, 23 человека были госпитализированы.
Источник: румынское издание Digi24
Детали: ДТП случилось в ночь на субботу в коммуне Гароафа уезда Вранча.
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Автобус следовал из Турции в Украину. В салоне находились 43 человека, в основном женщины и дети из Украины.
23 человека госпитализированы.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
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