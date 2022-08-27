В Румынии перевернулся автобус с украинцами, 23 пострадавших – СМИ

В Румынии перевернулся автобус с украинцами, 23 человека были госпитализированы.

Источник: румынское издание Digi24

Авария автобуса в Румынии, скриншот Digi24

Детали: ДТП случилось в ночь на субботу в коммуне Гароафа уезда Вранча.

Реклама:

Автобус следовал из Турции в Украину. В салоне находились 43 человека, в основном женщины и дети из Украины.

23 человека госпитализированы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.