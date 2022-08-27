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В Румынии перевернулся автобус с украинцами, 23 пострадавших – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 27 августа 2022, 23:49
В Румынии перевернулся автобус с украинцами, 23 пострадавших – СМИ
Авария автобуса в Румынии, скриншот Digi24

В Румынии перевернулся автобус с украинцами, 23 человека были госпитализированы.

Источник: румынское издание Digi24

 
Авария автобуса в Румынии, скриншот Digi24

Детали: ДТП случилось в ночь на субботу в коммуне Гароафа уезда Вранча.

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Автобус следовал из Турции в Украину. В салоне находились 43 человека, в основном женщины и дети из Украины.

23 человека госпитализированы.

 

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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Темы: РумынияДТП
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