Регионы: ВСУ остановили наступление на 6 направлениях в Луганской области, в Херсоне – взрывы

По данным ОВА, 27 августа россияне хотели пробить оборону ВСУ в шести разных местах в Луганской области, им это не удалось.

Источник: отчеты глав ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской.

Запорожская область: ночью оккупант попал в гражданский объект — один из дачных кооперативов в Шевченковском районе Запорожья. Пострадавших нет. Два человека получили легкие осколочные ранения, от госпиталя отказались. Разрушения получили три дачных дома, в которых никого не было. Также продолжаются обстрелы врага по линии столкновения. От попаданий артиллерии страдает Орехов. Много разрушений в частном секторе.

В Днепропетровской области россияне снова обстреляли Никопольский и Криворожский районы. По Никопольскому ударили 6 раз за ночь. В Никополе изуродовано несколько жилых домов и автомобилей. Более 1500 семей без света.

В Марганецкой громаде один дом уничтожен, до десяти повреждены. Есть разрушение складов и цехов местной фабрики. Повреждена линия электропередач. В Красногригорьевской громаде есть разрушение жилых домов. В Криворожском районе обстреляли Зеленодольскую громаду, попали по дачному массиву и предприятию. Повсюду обошлось без погибших и раненых.

Харьковщина: ночью – обстрелы в Харьковском районе области. Попадание, в частности, на территорию детского лагеря. Без пострадавших и без разрушений. За минувшие сутки обстрелы Харькова, Богодуховского района, Чугуевского и Изюмского районов. В Золочеве из-за обстрела разрушенного дома, один человек погиб.

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Луганщина: вчера россияне хотели пробить оборону ВСУ в шести разных местах. Дважды организовывали штурм при поддержке авиации. Впрочем, нашим военным удалось остановить каждое из этих наступлений врага. В целом самолеты оккупантов нанесли авиаудары вблизи четырех населенных пунктов.

Только за прошедшую ночь 17 раз зафиксированы артиллерийские обстрелы со стороны россиян. В пяти случаях они использовали установки залпового огня. Четыре раза в атаки присоединялись танки.

Донетчина: ночью - обстрелы Славянская (повреждены многоэтажки и школа), Краматорская (целили по объектам транспортной инфраструктуры, повреждены многоэтажки), Авдеевки (окрестности).

За минувшие сутки один человек погиб, двое ранены. Обстрелы из артиллерии, РСЗО "Ураган", "Град", ракета ЗРК С-300. Обстрелянные Авдеевка, с. Раздольное. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Обязательная эвакуация населения продолжается.

Николаевщина: вчера и сегодня, ориентировочно в 04:00 и 06:00 в с. Широкое были обстрелы за пределами села. Также обстрелы были вчера вечером. В результате обстрелов в с.Широкое разрушены два жилых дома и сельхозпостройки в домохозяйствах. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Херсонщина: вечером и ночью в Херсоне раздавались мощные взрывы. Также несколько часов область снова была без света и водоснабжения. ВСУ уничтожили склады боеприпасов войск РФ вблизи Херсона — в Инженерном и Чернобаевке и еще раз ударили по Антоновскому и Дарьевскому мостам.

Самая сложная ситуация остается в Каховском и Бериславском районах. Из-за постоянных боевых действий много сел на грани уничтожения, в некоторых из них нет воды и света почти полгода. В последнее время в области активизировались телефонные соцопросы. Людям звонят по телефону с вопросами, как им живется, что думают по поводу России и как относятся к Путину. Продолжаются и подворовые обходы и проверка паспортов и телефонов русскими военными.