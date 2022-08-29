Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина уже не хочет ПДЧ в НАТО, нужно только членство - Стефанишина

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 14:19
Украина уже не хочет ПДЧ в НАТО, нужно только членство - Стефанишина
генсек нато йенс столтенберг, Getty Images

По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, с изменением обстоятельств после 24 февраля и полугода войны потенциальное решение НАТО о плане действий по членству для Украины уже не имеет такого значения, как раньше - только непосредственно членство.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде" на вопрос о том, заинтересована ли в этом Украина после того, как Финляндия и Швеция почти стали членами НАТО без ПДЧ.

"Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года", - объяснила Стефанишина.

Реклама:

По ее словам, анализ соответствия украинского сектора безопасности и обороны и других структур стандартам НАТО показал, что Украина де-факто уже внедрила очень много практик Альянса. Кроме того, украинские военные сейчас приобретают уникальный опыт боевых действий, которого нет у военных союзников НАТО.

"То есть только членство? – Только членство", – ответила Ольга Стефанишина.

"Основные "морковки", интересные в условиях этой войны возможности мы могли бы получить теперь исключительно как член Альянса, на которого распространялась бы 5-я статья договора НАТО. Все остальное мы делаем, и это не требует на сегодняшний день привлечения высоких политиков или министров. Взаимодействие с НАТО происходит. Но в вопросах, касающихся именно гарантий безопасности, только членство может изменить ситуацию", - объясняет вице-премьер.

ВИДЕО ДНЯ

По ее мнению, Украина рано или поздно обязательно станет членом НАТО – "если НАТО будет существовать до того момента, когда будет такое окно возможностей".

Она отметила также, что пока не видит смысла серьезно обсуждать возражения России против вступления Украины в НАТО - учитывая, что перспектива переговоров с Кремлем пока далека, и неизвестно, будут ли эти вопросы вообще предметом переговоров.

"Если вы обратили внимание, что почти половину времени, как идет полномасштабная война, Россия не заявляет таких требований и таких дискуссий вообще не ведет. То есть в этом плане полномасштабная война нивелировала все возможные нарративы РФ – и об угрозе со стороны НАТО, и о защита русскоговорящего населения, и многие вещи, которых собственно боялись страны Альянса, говоря, что не надо раздражать россию. Поэтому мы не слишком серьезно относимся к любым заявлениям РФ и готовы будем вернуться к дискуссии после освобождения наших территорий", - сказала вице-премьер.

Полностью интервью смотрите на Youtube-канале "ЕвроПравды".

Темы: НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Зеленский о гарантиях безопасности: С США будет израильская модель
Последние новости
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
Все новости...
Реклама: