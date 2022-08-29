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Украина уже не хочет ПДЧ в НАТО, нужно только членство - Стефанишина

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 14:19
генсек нато йенс столтенберг, Getty Images

По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, с изменением обстоятельств после 24 февраля и полугода войны потенциальное решение НАТО о плане действий по членству для Украины уже не имеет такого значения, как раньше - только непосредственно членство.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде" на вопрос о том, заинтересована ли в этом Украина после того, как Финляндия и Швеция почти стали членами НАТО без ПДЧ.

"Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года", - объяснила Стефанишина.

По ее словам, анализ соответствия украинского сектора безопасности и обороны и других структур стандартам НАТО показал, что Украина де-факто уже внедрила очень много практик Альянса. Кроме того, украинские военные сейчас приобретают уникальный опыт боевых действий, которого нет у военных союзников НАТО.

"То есть только членство? – Только членство", – ответила Ольга Стефанишина.

"Основные "морковки", интересные в условиях этой войны возможности мы могли бы получить теперь исключительно как член Альянса, на которого распространялась бы 5-я статья договора НАТО. Все остальное мы делаем, и это не требует на сегодняшний день привлечения высоких политиков или министров. Взаимодействие с НАТО происходит. Но в вопросах, касающихся именно гарантий безопасности, только членство может изменить ситуацию", - объясняет вице-премьер.

По ее мнению, Украина рано или поздно обязательно станет членом НАТО – "если НАТО будет существовать до того момента, когда будет такое окно возможностей".

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Она отметила также, что пока не видит смысла серьезно обсуждать возражения России против вступления Украины в НАТО - учитывая, что перспектива переговоров с Кремлем пока далека, и неизвестно, будут ли эти вопросы вообще предметом переговоров.

"Если вы обратили внимание, что почти половину времени, как идет полномасштабная война, Россия не заявляет таких требований и таких дискуссий вообще не ведет. То есть в этом плане полномасштабная война нивелировала все возможные нарративы РФ – и об угрозе со стороны НАТО, и о защита русскоговорящего населения, и многие вещи, которых собственно боялись страны Альянса, говоря, что не надо раздражать россию. Поэтому мы не слишком серьезно относимся к любым заявлениям РФ и готовы будем вернуться к дискуссии после освобождения наших территорий", - сказала вице-премьер.

Полностью интервью смотрите на Youtube-канале "ЕвроПравды".

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Темы: НАТОУкраина
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