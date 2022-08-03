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Юг: ВСУ нанесли огневой удар по пункту базирования врага в Чернобаевке

Ольга ГлущенкоСреда, 3 августа 2022, 01:51
иллюстративное фото одного из взрывов в чернобаевке, КОНСТАНТИН РЫЖЕНКО В TELEGRAM

Ракетно-артиллерийские подразделения украинской армии ударили по Чернобаевке, где расположен пункт базирования оккупационных войск.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Начал создание ударной группировки на Криворожском направлении.

Вполне вероятна и подготовка враждебного контрнаступления с последующими планами выхода на административную границу Херсонской области.

Детали: По рубежу Сухой Пруд – Белогорка враг попытался провести разведку боем при поддержке двух танков. Удачи не имел. С потерями отошел.

Но в течение дня нанес два авиационных и два ракетных удара по украинским позициям.

Атаки совершены с временно оккупированных территорий Херсонщины и Николаевщины, вдоль линии столкновения, вертолетами и реактивными системами залпового огня "Смерч".

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Также в течение дня в очередной раз атакован Николаев. 2 реактивных снаряда РСЗО "Ураган" попали в пригород. Жертв и разрушений нет.

В Баштанском районе силами зенитно-ракетного подразделения сбиты три крылатых ракеты Х-101.

Украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам и один – по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесен огневой удар по Чернобаевке, где расположен пункт базирования оккупационных войск.

Подтвержденные потери врага составляют 20 кафиров, 2 танка Т-72, гаубица "Мста-Б", еще 4 единицы автомобильной и бронированной техники.

"Окончательные потери врага дознаются", – говорится в сообщении.

Кроме того, Ок "Юг" отмечает: "На выходе в Черное море из устья Быстрого реки Дунай плавучий кран взорвался на неизвестном устройстве.

Силами экипажа была организована борьба за живучесть. Повреждения не критичны, пострадавших нет. С помощью портового толкателя кран возвращен в пункт основного базирования".

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море состоит из 13 боевых кораблей и катеров, укрывающихся в ракетобезопасных районах. Из них 2 носителя 16 "Калибров" и 3 БДК.

Напомним: ВСУ в конце июля уничтожили в Чернобыевке и Белогорке обычный и полевой склад боеприпасов.

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Темы: Вооруженные силывойна
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