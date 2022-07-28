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ОК "Юг": ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Чернобаевке

Анастасия КалатурЧетверг, 28 июля 2022, 02:25

ВСУ уничтожили в Чернобыевке и Белогорке обычный и полевой склад боеприпасов.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Кроме того, ликвидированы 66 россиян, три танка Т-72, ​​три гусеничных минных заградителя, две гаубицы "Мста-С", самоходная гаубица "Гвоздика", минометный комплекс "Сани", три единицы автотехники. Также в Николаевской области ВСУ уничтожили БПЛА типа "Форпост".

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Как сообщается, наша авиация нанесла пять ударов по врагу. Парами штурмовиков и бомбардировщиком поражены три вражеских опорных пункта, вертолетными парами - еще два вокруг сел Бериславского и Херсонского районов.

Отмечается, что в целом ракетно-артиллерийские подразделения за день выполнили 271 огневую задачу.

Напомним: В ночь на 27 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне.

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Темы: войнаРосcия
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