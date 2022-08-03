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ISW назвал области РФ, которые формируют добровольческие батальоны для войны в Украине

Ольга ГлущенкоСреда, 3 августа 2022, 05:33
Войска РФ, фото AFP/Getty Images

Аналитики Института изучения войны назвали четыре области в России, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине – Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская.

Источник: ISW

Детали: Вероятно, российские войска решили атаковать Авдеевку фронтально с оккупированной территории Донецкой области, а не ждать, пока украинские войска отступят с оборонительных позиций.

Институт предполагает, что, судя по заявлениям и беспокойствам российского Минобороны, удары украинцев с HIMARS "деморализуют российских военнослужащих".

Также, ссылаясь на собранные данные, ISW сообщает, что Украина не владеет достоверными данными о погибших и раненых при взрыве в колонии Еленевки на оккупированной Донбассе.

Также аналитики института со ссылкой на неподтвержденные сообщения предполагают, что Иран мог отправить первую партию БПЛА в Россию для полевых испытаний.

Ключевые выводы экспертов ISW:

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  • Иран, возможно, отправил первую партию беспилотников в Россию и направил пилотов и обслуживающий персонал для обучения на российском Су-35, потенциально предполагая, что Иран может попытаться использовать недавние авиационные соглашения для содействия приобретению российской боевой техники – самолетов.
  • Российские войска вели безуспешные наступательные действия к северо-востоку и северо-западу от города Харькова.
  • Оккупанты совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска и к востоку от Северска.
  • Вражеские войска добились незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута и продолжили наступательные операции к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
  • Российские войска постепенно наступали вокруг Авдеевки и продолжают попытки продвижения к юго-западу от Авдеевки.
  • Российские войска начали два штурма на севере Херсонской области и продолжают передислокацию войск на южную ось.
  • Российская Федерация формирует новые добровольческие батальоны в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях, а также изменяют сроки выплаты денежной компенсации.
  • Украинское гражданское население продолжает сопротивляться российской оккупации актами гражданского неповиновения и партизанским саботажем, поскольку Кремль рассматривает долгосрочные методы контроля населения в оккупированной Украине.

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Темы: война
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