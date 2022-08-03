ISW назвал области РФ, которые формируют добровольческие батальоны для войны в Украине
Аналитики Института изучения войны назвали четыре области в России, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине – Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская.
Источник: ISW
Детали: Вероятно, российские войска решили атаковать Авдеевку фронтально с оккупированной территории Донецкой области, а не ждать, пока украинские войска отступят с оборонительных позиций.
Институт предполагает, что, судя по заявлениям и беспокойствам российского Минобороны, удары украинцев с HIMARS "деморализуют российских военнослужащих".
Также, ссылаясь на собранные данные, ISW сообщает, что Украина не владеет достоверными данными о погибших и раненых при взрыве в колонии Еленевки на оккупированной Донбассе.
Также аналитики института со ссылкой на неподтвержденные сообщения предполагают, что Иран мог отправить первую партию БПЛА в Россию для полевых испытаний.
Ключевые выводы экспертов ISW:
- Иран, возможно, отправил первую партию беспилотников в Россию и направил пилотов и обслуживающий персонал для обучения на российском Су-35, потенциально предполагая, что Иран может попытаться использовать недавние авиационные соглашения для содействия приобретению российской боевой техники – самолетов.
- Российские войска вели безуспешные наступательные действия к северо-востоку и северо-западу от города Харькова.
- Оккупанты совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска и к востоку от Северска.
- Вражеские войска добились незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута и продолжили наступательные операции к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
- Российские войска постепенно наступали вокруг Авдеевки и продолжают попытки продвижения к юго-западу от Авдеевки.
- Российские войска начали два штурма на севере Херсонской области и продолжают передислокацию войск на южную ось.
- Российская Федерация формирует новые добровольческие батальоны в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях, а также изменяют сроки выплаты денежной компенсации.
- Украинское гражданское население продолжает сопротивляться российской оккупации актами гражданского неповиновения и партизанским саботажем, поскольку Кремль рассматривает долгосрочные методы контроля населения в оккупированной Украине.