Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW назвал области РФ, которые формируют добровольческие батальоны для войны в Украине

Ольга ГлущенкоСреда, 3 августа 2022, 05:33
ISW назвал области РФ, которые формируют добровольческие батальоны для войны в Украине
Войска РФ, фото AFP/Getty Images

Аналитики Института изучения войны назвали четыре области в России, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине – Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская.

Источник: ISW

Детали: Вероятно, российские войска решили атаковать Авдеевку фронтально с оккупированной территории Донецкой области, а не ждать, пока украинские войска отступят с оборонительных позиций.

Реклама:

Институт предполагает, что, судя по заявлениям и беспокойствам российского Минобороны, удары украинцев с HIMARS "деморализуют российских военнослужащих".

Также, ссылаясь на собранные данные, ISW сообщает, что Украина не владеет достоверными данными о погибших и раненых при взрыве в колонии Еленевки на оккупированной Донбассе.

Также аналитики института со ссылкой на неподтвержденные сообщения предполагают, что Иран мог отправить первую партию БПЛА в Россию для полевых испытаний.

ВИДЕО ДНЯ

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Иран, возможно, отправил первую партию беспилотников в Россию и направил пилотов и обслуживающий персонал для обучения на российском Су-35, потенциально предполагая, что Иран может попытаться использовать недавние авиационные соглашения для содействия приобретению российской боевой техники – самолетов.
  • Российские войска вели безуспешные наступательные действия к северо-востоку и северо-западу от города Харькова.
  • Оккупанты совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска и к востоку от Северска.
  • Вражеские войска добились незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута и продолжили наступательные операции к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
  • Российские войска постепенно наступали вокруг Авдеевки и продолжают попытки продвижения к юго-западу от Авдеевки.
  • Российские войска начали два штурма на севере Херсонской области и продолжают передислокацию войск на южную ось.
  • Российская Федерация формирует новые добровольческие батальоны в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях, а также изменяют сроки выплаты денежной компенсации.
  • Украинское гражданское население продолжает сопротивляться российской оккупации актами гражданского неповиновения и партизанским саботажем, поскольку Кремль рассматривает долгосрочные методы контроля населения в оккупированной Украине.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
война
Россияне за сутки убили двух жителей Донецкой и Херсонской областей
Силы обороны уничтожили еще 470 оккупантов и 23 танка врага
Авиация нанесла 14 ударов по районам скопления врага – сводка
Последние новости
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
Все новости...
Реклама: