Взрывы в Николаеве: возник пожар, разрушен супермаркет

Около 5 часов утра в Николаеве прогремели взрывы, в результате которых возник пожар и был разрушен супермаркет.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь: "Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра. Есть прилеты. В одном из районов города возник пожар, в другом – разрушен супермаркет".

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Детали: Сенкевич сообщил, что на месте прилетов работают спасательные службы.

Что предшествовало: Вечером 2 августа очевидцы сообщали, что в Николаеве раздаются взрывы.