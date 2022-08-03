Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Взрывы в Николаеве: возник пожар, разрушен супермаркет

Ольга ГлущенкоСреда, 3 августа 2022, 06:17
Взрывы в Николаеве: возник пожар, разрушен супермаркет
иллюстративное фото обстрелов Николаева, telegram Сенкевича

Около 5 часов утра в Николаеве прогремели взрывы, в результате которых возник пожар и был разрушен супермаркет.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь: "Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра. Есть прилеты. В одном из районов города возник пожар, в другом – разрушен супермаркет".

Реклама:

Детали: Сенкевич сообщил, что на месте прилетов работают спасательные службы.

Что предшествовало: Вечером 2 августа очевидцы сообщали, что в Николаеве раздаются взрывы.

Темы: Николаеввзрыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
Все новости...
Реклама: