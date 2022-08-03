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Взрывы в Николаеве: возник пожар, разрушен супермаркет

Ольга ГлущенкоСреда, 3 августа 2022, 06:17
иллюстративное фото обстрелов Николаева, telegram Сенкевича

Около 5 часов утра в Николаеве прогремели взрывы, в результате которых возник пожар и был разрушен супермаркет.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь: "Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра. Есть прилеты. В одном из районов города возник пожар, в другом – разрушен супермаркет".

Детали: Сенкевич сообщил, что на месте прилетов работают спасательные службы.

Что предшествовало: Вечером 2 августа очевидцы сообщали, что в Николаеве раздаются взрывы.

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Темы: Николаеввзрыввойна
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