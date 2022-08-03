Взрывы в Николаеве: возник пожар, разрушен супермаркет
Среда, 3 августа 2022, 06:17
Около 5 часов утра в Николаеве прогремели взрывы, в результате которых возник пожар и был разрушен супермаркет.
Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич
Прямая речь: "Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра. Есть прилеты. В одном из районов города возник пожар, в другом – разрушен супермаркет".
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Детали: Сенкевич сообщил, что на месте прилетов работают спасательные службы.
Что предшествовало: Вечером 2 августа очевидцы сообщали, что в Николаеве раздаются взрывы.