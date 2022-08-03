Россияне выпустили ракеты по Харькову из Белгорода – глава ОВА

Российские оккупанты ударили по Харькову ночью 3 августа из территории российского города Белгород.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Около 4 утра российские оккупанты нанесли два удара по Харькову. Ракеты запустили из Белгорода, предварительно – из ЗРК С-300".

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Детали: По его словам, одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе и повредила здание. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю.

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