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Россияне выпустили ракеты по Харькову из Белгорода – глава ОВА

Ирина БалачукСреда, 3 августа 2022, 08:58
Россияне выпустили ракеты по Харькову из Белгорода – глава ОВА
Скриншот из google.maps

Российские оккупанты ударили по Харькову ночью 3 августа из территории российского города Белгород.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Около 4 утра российские оккупанты нанесли два удара по Харькову. Ракеты запустили из Белгорода, предварительно – из ЗРК С-300".

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Детали: По его словам, одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе и повредила здание. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю.

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Темы: ХарьковвойнаРосcия
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