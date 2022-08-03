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Разведка Британии: удар ВСУ по военному эшелону РФ серьезно повредил железную дорогу в Крым

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 09:08
Фото с google.maps

По данным британской разведки, нанесенный Украиной удар по направлявшемуся из Крыма военному эшелону серьезно повредил железнодорожное сообщение на этой ветке.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в обзоре разведки о войне в Украине за 3 августа.

"В результате нанесенного Украиной удара по российскому эшелону с боеприпасами на Херсонщине очень маловероятно, что железная дорога из Херсона до Крыма остается в рабочем состоянии. Скорее всего, россияне отремонтируют железную дорогу через несколько дней, но она и дальше останется уязвимой точкой для российских сил и их поставок из Крыма в Херсон", – отмечают в нем.

По поводу Херсона пишут, что Россия устроила паромную переправу для гражданского пользования после того, как Антоновский мост получил серьезные повреждения, но ее почти точно будут использовать и российские военные для переброски сил и поставок.

По оценке британской разведки, в ближайшее время еще больше гражданских в оккупированном Херсоне и окрестностях попытаются уехать из-за угрозы боевых действий и все более сложного продовольственного положения. В связи с этим возможна повышенная нагрузка на транспортные узлы и дополнительные меры со стороны оккупационных властей для контроля движения.

Напомним, 1 августа в ОК "Юг" сообщили о попадании в российский эшелон с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Бриловка на Херсонщине.

В прошлом обзоре британская разведка прокомментировала атаку якобы украинского беспилотника на штаб Черноморского флота, о которой заявила российская сторона.

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Темы: Херсонская областьКрымвойнажелезная дорога
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