Не задекларировал имущество почти на 88 млн грн: в суд пошло дело против нардепа Шахова

НАБУ и САП направили в суд дело действующего народного депутата относительно недекларированию имущества на сумму 87,6 млн грн, фамилия не называется, но по данным ЦПК речь идет о Сергее Шахове.

Источник: пресс-служба НАБУ, ЦПК

Дословно: "Следствие установило, что нардеп не внес в е-декларацию за 2020 год сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности и воспитывает троих общих детей".

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Детали: В списке имущества 13 квартир в центре Киева; 8 паркомест; 2 дома в коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. метров; 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области; 2 автомобиля и т.д.

В НАБУ добавляют, что это первое подозрение народному избраннику по статье о декларировании недостоверной информации. В 2020 году КСУ признал неконституционной эту статью. В результате были закрыты уголовные производства, в рамках которых расследовались факты недостоверного декларирования.

Что предшествовало: 22 ноября прошлого года Шахову сообщили о подозрении о внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год. Подозрение подписала тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова.