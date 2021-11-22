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13 квартир в Киеве, дома, дача: Шахова подозревают в недекларировании 60 млн – источники

Понедельник, 22 ноября 2021, 19:50
ФОТО ИЗ FACEBOOK ШАХОВА

22 ноября народному депутату сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год почти на 60 миллионов, среди имущества – 13 квартир в центре Киева. Подозрение подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Источник: НАБУ, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о нардепе и члене группы "Довира" Сергее Шахове.

Следствие установило, что нардеп не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности и воспитывает троих общих детей. Также в декларацию не внесены данные о доме и земельном участке, которым фактически, как выяснило следствие, нардеп пользуется.

Речь идет о гражданской жене Шахова Инне Журбе.

По материалам следствия, Шахов не задекларировал: 13 квартир в центре Киева, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. метров, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, доходы от продажи недвижимости.

В целом в декларацию нардеп не внес состояние на общую сумму более 59,5 млн грн.

Это первое врученное народному депутату подозрение по ст. 366-2 после возобновления уголовной ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Напомним: Ранее НАПК сообщало, что он не задекларировал имущества на 15,4 миллиона гривен.

Украинская правда
Темы: Верховная Рададекларации
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