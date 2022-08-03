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В Украину прибыли первые дроны-разведчики Fly Eye

"Украинская правда"Среда, 3 августа 2022, 12:11
Фото: Госспецсвязи

В Украину в рамках проекта "Армия дронов" поступили первый комплекс управления и четыре беспилотника Fly Eye, которые уже сегодня отправятся на передовую.

Источник: Госспецсвязи в Telegram, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

 

Прямая речь Федорова: "Эти "птички" уже сегодня отправятся на передовую".

Дословно: "Всего на "Армию дронов" собрали более 751 млн гривень через платформу United24. На первые 260 млн из этой суммы заключили контракты на закупку двух станций управления и 20 беспилотников Fly Eye, 78 мультикоптеров Matrice, а также двух наземных систем для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate".

 

Справка: Fly Eye – это высокотехнологичные беспилотники, которые помогают отслеживать действия врага и изменять военные стратегии.

 

Дроны Fly Eye развивают скорость до 160 километров в час. Их можно запускать из руки. Они совместимы с западными ракетно-артиллерийскими установками, где используется автоматизированная система управления огнем, позволяющая эффективно определять цели.

 
 

Что предшествовало: В начале июля фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о начале проекта "Армия дронов". Это программа, в которую входят системная закупка дронов, их ремонт и оперативная замена, а также курс обучения пилотов.

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Темы: войнаУкраинаармия
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