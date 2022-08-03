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Хотел "руководить" от России в случае оккупации: СБУ задержала помощника нардепа

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСреда, 3 августа 2022, 12:10
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СБУ задержала помощника действующего народного депутата, желавшего стать гауляйтером РФ в случае оккупации Черкасской области.

Источник: СБУ, собеседник "УП" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника, речь идет о помощнике народного депутата от бывшей "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василия Нимченко – Александра Замырайло.

Сотрудники Службы безопасности задержали депутата Черкасского городского совета, который возглавлял фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь" до запрета этой партии, и работал помощником нардепа. Мужчина не только оправдывал российскую агрессию против Украины, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион.

В частности, помощник Нимченко утверждал, что война, развязанная РФ в Украине – это гражданский конфликт, отрицал нанесение авиаударов РФ по мирным городам и совершение преступлений военными РФ, распространял фейки, причастные к ВСУ, а также возмущался обменом военнопленных.

Позже злоумышленник пытался скрыться за границу и иммигрировать в США, но спецназовцы его поймали накануне выезда.

Справка: Замырайло известен тем, что в свое время отказывался выступать на сессии горсовета на украинском языке, поэтому его выступления переводил секретарь горсовета.

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Темы: СБУОПЗЖгосизменавойна
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