Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Хотел "руководить" от России в случае оккупации: СБУ задержала помощника нардепа

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСреда, 3 августа 2022, 12:10
Хотел руководить от России в случае оккупации: СБУ задержала помощника нардепа
коллаж уп

СБУ задержала помощника действующего народного депутата, желавшего стать гауляйтером РФ в случае оккупации Черкасской области.

Источник: СБУ, собеседник "УП" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника, речь идет о помощнике народного депутата от бывшей "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василия Нимченко – Александра Замырайло.

Реклама:

Сотрудники Службы безопасности задержали депутата Черкасского городского совета, который возглавлял фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь" до запрета этой партии, и работал помощником нардепа. Мужчина не только оправдывал российскую агрессию против Украины, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион.

В частности, помощник Нимченко утверждал, что война, развязанная РФ в Украине – это гражданский конфликт, отрицал нанесение авиаударов РФ по мирным городам и совершение преступлений военными РФ, распространял фейки, причастные к ВСУ, а также возмущался обменом военнопленных.

Позже злоумышленник пытался скрыться за границу и иммигрировать в США, но спецназовцы его поймали накануне выезда.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Замырайло известен тем, что в свое время отказывался выступать на сессии горсовета на украинском языке, поэтому его выступления переводил секретарь горсовета.

 

Темы: СБУОПЗЖгосизменавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
Все новости...
Реклама: