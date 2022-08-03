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Оккупанты в Мариуполе разрушают мемориал защитникам: хотят поставить Невского на коне

"Украинская правда"Среда, 3 августа 2022, 12:58
Мемориал защитникам, фото: Мариупольский горсовет

В Мариуполе оккупанты начали разрушать мемориал, возведенный в честь мариупольцев - защитников Украины, хотят установить памятник персонажу российской истории Александру Невскому на коне.

Источник: Мариупольский горсовет в Telegram

Дословно: "Как говорят сами оккупанты, на месте мемориала хотят установить памятник Александру Невскому на коне. Почему именно ему – неизвестно, ведь этот персонаж никакого отношения к Мариуполю нет".

Детали: Мемориал, разрушаемый оккупантами, был важной составляющей обновленной площади Свободы в городе. Его изготовили из гранита в форме украинского герба, по которому струится вода как символ пролитых слез.

Что предшествовало: В начале августа издание "Медуза" сообщило, что в администрации президента РФ подготовили методички для провластных СМИ и политиков, где рекомендуют проводить параллели между войной в Украине, крещением Руси и Невской битвой.

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Темы: МариупольоккупацияУкраинаРосcия
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