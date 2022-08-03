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Украинские морпехи устроили засаду: уничтожили 15 россиян и взяли пленных

"Украинская правда"Среда, 3 августа 2022, 13:26
Военный билет пленного, фото BMC

На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду, в результате чего уничтожили технику и живую силу врага, а также взяли в плен трех человек. 

Источник: Военно-морские силы ВС Украины в Telegram

Дословно: "На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду, в результате чего уничтожили 2 БМП-2, 1 танк, 15 человек живой силы и взяли 3 пленных".

Детали: В ВМС добавили, что на Херсонском направлении артиллерия также подбила вражеский танк, а бойцы взяли двух пленных. Кроме того, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, вели контрбатарейную борьбу. Информации о потерях пока нет.

По информации ВМС, почти все пленные мобилизованы принудительно из оккупированной части Донецкой области.

Напомним: 31 июля украинские морпехи захватили в плен российского офицера и еще 10 оккупантов.

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Темы: Донецкая областьвойнаХерсонская область
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