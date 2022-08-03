Украинские морпехи устроили засаду: уничтожили 15 россиян и взяли пленных
На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду, в результате чего уничтожили технику и живую силу врага, а также взяли в плен трех человек.
Источник: Военно-морские силы ВС Украины в Telegram
Дословно: "На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду, в результате чего уничтожили 2 БМП-2, 1 танк, 15 человек живой силы и взяли 3 пленных".
Детали: В ВМС добавили, что на Херсонском направлении артиллерия также подбила вражеский танк, а бойцы взяли двух пленных. Кроме того, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, вели контрбатарейную борьбу. Информации о потерях пока нет.
По информации ВМС, почти все пленные мобилизованы принудительно из оккупированной части Донецкой области.
Напомним: 31 июля украинские морпехи захватили в плен российского офицера и еще 10 оккупантов.