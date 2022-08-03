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Только за день Россия выпустила по Украине крылатых ракет на $100 миллионов

"Украинская правда"Среда, 3 августа 2022, 15:06
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Запуск 2 августа оккупантами восьми ракет типа Х-101 (Х-555) по Украине стоил России почти $100 млн.

Источник: представитель МИД Украины Олег Николенко в twitter, "Forbes Ukraine"

Прямая речь: Николенко: "Путин своей преступной войной обрекает Россию на нищету вместо того, чтобы инвестировать в ее будущее. Не пора ли россиянам прекратить маршировать с портретами своего коррумпированного лидера и начать задавать вопросы?"

Детали: Как подсчитал "Forbes Ukraine", стоимость ракеты Х-101 составляет $13 млн, "Калибр" - $6,5 млн, "Искандер" - $3 млн, "Оникс" - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн.

Таким образом, россияне выпустили крылатых ракет только за вчерашний день на $91 млн.

Что предшествовало: Вечером 2 августа Россия выпустила по украинской территории 8 ракет, 7 из них сбила противовоздушная оборона.

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Темы: войнаРосcияУкраина
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