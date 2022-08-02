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Россия ударила ракетами с Каспия: 7 из 8 уничтожила ПВО

Валентина РоманенкоВторник, 2 августа 2022, 19:48
Россия ударила ракетами с Каспия: 7 из 8 уничтожила ПВО

Вечером 2 августа Россия выпустила по украинской территории 8 ракет, 7 из них сбила противовоздушная оборона.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "2 августа около 17 часов оккупанты нанесли ракетный удар из района Каспийского моря. Применялись стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160).

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В общей сложности по территории Украины было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины.

Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных сил ВС Украины. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска и одна сбита истребителем авиации Воздушных сил.

К сожалению, есть одно попадание на Львовщине – поражен зенитно-ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются".

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Что предшествовало: Во вторник августа почти по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Темы: войнаЛьвовщина
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