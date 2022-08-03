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ОК "Юг": Враг собирает силы, хочет выйти на админграницу Херсонской области

"Украинская правда"Среда, 3 августа 2022, 17:07
фото ілюстративне

На юге Украины российские войска накапливают силы и планируют действия по выходу на административную границу Херсонской области.

Источник: сообщение ОК "Юг"

Дословно: "Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Создает ударную группировку на Криворожском направлении, с целью не допустить прорыва наших войск, планирует контрнаступательные действия для выхода на административную границу Херсонщины".

Что этому предшествовало: 2 августа временный глава ОВА Дмитрий Бутрий сообщил, что украинские войска освободили от российской оккупации уже 53 населенных пункта в Херсонской области.

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Темы: Херсонвойна
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