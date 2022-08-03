Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Операция "Возмездие": Азербайджан сообщил о взятии нескольких высот в Нагорном Карабахе

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 19:13

Министерство обороны Азербайджана в среду вечером подтвердило наступательную операцию в районе Нагорного Карабаха, в результате которой войска смогли занять несколько высот.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Азербайджанское Минобороны утверждает, что утром 3 августа "незаконные армянские вооруженные группировки в районе размещения миротворческого контингента России" совершили "акт террористического саботажа", повлекший гибель азербайджанского военного.

Реклама:

"Кроме того, элементы незаконных армянских вооруженных формирований попытались захватить сопку Кыргыз, расположенную в горной цепи, охватывающей территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и закрепить там новые боевые позиции", – добавляют в ведомстве.

В ответ силы Азербайджана приступили к операции "Возмездие", в рамках которой "взяли под контроль возвышенность Гирхгиз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта и ряд других важных господствующих высот".

ВИДЕО ДНЯ

Минобороны Азербайджана утверждает, что в рамках операции "было уничтожено несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, а также нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхары Оратаг бывшего Агдаринского района".

В заявлении напоминается, что Баку считает присутствие вооруженных сил Армении и "незаконных армянских вооруженных формирований" источником опасности: "Демилитаризация этих территорий, полный вывод армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований абсолютно необходимы".

"Министерство обороны заявляет, что в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики любой террор и провокация, совершенные на суверенных территориях нашей страны, будут решительно прекращаться, а контрмеры будут еще более шокирующими", – заключает оборонное ведомство страны.

Напомним, обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 1 августа. По данным непризнанной республики, азербайджанские подразделения попытались пересечь линию столкновения из северной и северо-западной приграничной зоны.

По данным "министерства обороны" непризнанной Нагорно-Карабахской республики, около 14:00 по Киеву азербайджанские подразделения "применили ударные беспилотники, в результате чего смертельно ранен один военнослужащий". Позже там сообщили о ранениях еще восьмерых.

В 2020 году Нагорный Карабах был в центре шестинедельной войны, унесшей жизни более 6500 человек, прежде чем завершилось соглашением о прекращении огня при посредничестве России. Согласно соглашению, Армения передала часть территорий, контролируемых десятилетиями, а Россия направила около 2000 "миротворцев" для надзора за перемирием.

Читайте также: Кавказ готовят к поражению Кремля: как США и ЕС помогают Армении избавиться от влияния РФ.

Темы: АзербайджанНагорный Карабах
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Азербайджан
Армения заявила об обстреле Азербайджаном наблюдателей ЕС – те не уточнили, кто это сделал
Азербайджан будет обучать украинских саперов
Эрдоган считает, что российские военные покинут Карабах до 2025 года
Последние новости
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
Все новости...
Реклама: