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Операция "Возмездие": Азербайджан сообщил о взятии нескольких высот в Нагорном Карабахе

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 19:13

Министерство обороны Азербайджана в среду вечером подтвердило наступательную операцию в районе Нагорного Карабаха, в результате которой войска смогли занять несколько высот.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Азербайджанское Минобороны утверждает, что утром 3 августа "незаконные армянские вооруженные группировки в районе размещения миротворческого контингента России" совершили "акт террористического саботажа", повлекший гибель азербайджанского военного.

"Кроме того, элементы незаконных армянских вооруженных формирований попытались захватить сопку Кыргыз, расположенную в горной цепи, охватывающей территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и закрепить там новые боевые позиции", – добавляют в ведомстве.

В ответ силы Азербайджана приступили к операции "Возмездие", в рамках которой "взяли под контроль возвышенность Гирхгиз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта и ряд других важных господствующих высот".

Минобороны Азербайджана утверждает, что в рамках операции "было уничтожено несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, а также нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхары Оратаг бывшего Агдаринского района".

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В заявлении напоминается, что Баку считает присутствие вооруженных сил Армении и "незаконных армянских вооруженных формирований" источником опасности: "Демилитаризация этих территорий, полный вывод армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований абсолютно необходимы".

"Министерство обороны заявляет, что в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики любой террор и провокация, совершенные на суверенных территориях нашей страны, будут решительно прекращаться, а контрмеры будут еще более шокирующими", – заключает оборонное ведомство страны.

Напомним, обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 1 августа. По данным непризнанной республики, азербайджанские подразделения попытались пересечь линию столкновения из северной и северо-западной приграничной зоны.

По данным "министерства обороны" непризнанной Нагорно-Карабахской республики, около 14:00 по Киеву азербайджанские подразделения "применили ударные беспилотники, в результате чего смертельно ранен один военнослужащий". Позже там сообщили о ранениях еще восьмерых.

В 2020 году Нагорный Карабах был в центре шестинедельной войны, унесшей жизни более 6500 человек, прежде чем завершилось соглашением о прекращении огня при посредничестве России. Согласно соглашению, Армения передала часть территорий, контролируемых десятилетиями, а Россия направила около 2000 "миротворцев" для надзора за перемирием.

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Темы: АзербайджанНагорный Карабах
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