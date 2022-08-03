Кулеба: все заявления РФ о готовности к переговорам – "дымовой занавес"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что любые заявления России о мирных переговорах - это дымовой занавес оккупантов, которые на самом деле нацелены только на войну.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Нет ничего более циничного, чем заявления путинских приспешников о том, что Россия готова к мирным переговорам.

Мы слышим и видим эту "готовность" каждый день: артиллерийские удары, ракетный террор против мирного населения, массовые зверские преступления.

Россия по-прежнему нацелена на войну, все остальное - только дымовой занавес".

Предыстория:

3 августа спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова согласиться на мирные переговоры с Украиной.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что тот открыт для дипломатического урегулирования с Украиной.