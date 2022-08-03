Зеленский: Если бы РФ хотела переговоров, то не стягивала бы резервы на юг Украины
Президент Владимир Зеленский считает, что все заявления России о готовности к переговорам не соответствуют действительности, поскольку в то же время Россия взимает резервы на юг Украины.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Они (Россия - ред.) активируют разных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров...
Если бы Россия действительно реально хотела окончания войны, она не стягивала бы сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей.
Ну и вообще это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на воюющую против этих ценностей Россию".
Детали: Зеленский призвал украинцев бороться: "Бить террористов на нашей земле, распространять информацию об украинских интересах и добывать для Украины успехи, добывать победы".
Предыстория:
- 3 августа спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова согласиться на мирные переговоры с Украиной.
- Экс-канцлер Германии Герхард Шредер после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что тот открыт для дипломатического урегулирования с Украиной.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что любые заявления России о мирных переговорах - это дымовой занавес оккупантов, которые на самом деле нацелены только на войну.