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Зеленский: Если бы РФ хотела переговоров, то не стягивала бы резервы на юг Украины

Мазуренко Алена Среда, 3 августа 2022, 22:37
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что все заявления России о готовности к переговорам не соответствуют действительности, поскольку в то же время Россия взимает резервы на юг Украины.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Они (Россия - ред.) активируют разных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров...

Если бы Россия действительно реально хотела окончания войны, она не стягивала бы сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей.

Ну и вообще это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на воюющую против этих ценностей Россию".

Детали: Зеленский призвал украинцев бороться: "Бить террористов на нашей земле, распространять информацию об украинских интересах и добывать для Украины успехи, добывать победы".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 3 августа спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова согласиться на мирные переговоры с Украиной.
  • Экс-канцлер Германии Герхард Шредер после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что тот открыт для дипломатического урегулирования с Украиной.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что любые заявления России о мирных переговорах - это дымовой занавес оккупантов, которые на самом деле нацелены только на войну.

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Темы: Зеленскийвойнапереговоры
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