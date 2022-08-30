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Трасса на Крым заполнена грузовиками, набитыми украденным у украинцев – СМИ

Елена РощинаВторник, 30 августа 2022, 17:21
Трасса на Крым заполнена грузовиками, набитыми украденным у украинцев – СМИ
Трасса в Крым заполнена грузовиками россиян с украденным, скриншот

Россияне вывозят с оккупированных частей юга Украины новый урожай, трасса в оккупированный Крым заполнена грузовиками с награбленным у украинцев. 

Источник: "РИА Мелитополь"  

Детали: Издание отмечает, что с первых дней оккупации российские захватчики принялись грабить юг Украины. Из Мелитопольского района в сторону Крыма потянулись колонны машин, груженных зерном.

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Дословно: "В сторону Мелитополя едут лишь одинокие легковушки, зато на полуостров доехать быстро не получится. Трасса заполнена грузовиками, доверху набитыми украденным в Мелитопольском, Бердянском и Васильевском районах зерном.

Такая картина наблюдается на крымской трассе ежедневно. Оккупанты вывозят уже новый урожай, скупленный за бесценок у местных фермеров. Многие из них бросают засеянные поля, так как не видят смысла собирать урожай".

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Темы: оккупацияЗапорожская областьКрым
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