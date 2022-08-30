Зеленский подписал законы для присоединения Украины к "таможенному безвизу" с ЕС

Президент Владимир Зеленский во вторник вечером подписал проголосованные Верховной Радой законы, являющиеся главной предпосылкой для присоединения Украины к так называемому таможенному безвизу с Европейским Союзом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.

"Только что я подписал эти документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита. Они являются фактической реализацией "таможенного безвиза", – сообщил глава государства.

Как сообщалось, Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей приняло официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября 2022 года.

Напомним, Украина приступила к применению NCTS с ноября 2020 года в пилотном режиме, а с марта 2021 года начат этап национального применения NCTS.

По данным Минфина, по состоянию на июль 2022 года в системе NCTS уже зарегистрировано более 1100 трейдеров, около 4500 работников таможни, подано более 5500 деклараций, 13 компаниям присвоен статус финансового гаранта, начато предоставление украинским предприятиям специальных транзитных сделок.

В июле Европейская комиссия приняла решение о приглашении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) и в Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами.

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Присоединение Украины к "таможенному безвизу" стало возможным после того, как в августе Верховная рада приняла закон о "таможенном безвизе" с Евросоюзом, и присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита со странами ЕС.

Во вторник эти законы были проголосованы окончательно и отправлены на подпись президенту.