В Швеции раскрыли детали нового пакета военной помощи для Украины

Седьмой пакет шведской военной помощи для Украины будет состоять из боеприпасов для артиллерии общей стоимостью полмиллиарда шведских крон.

Как пишет "Европейская правда", об этом в своем Twitter сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

По ее словам, в пакете предусмотрены боеприпасы для артиллерийских установок общей стоимостью около 500 млн шведских крон – почти 50 млн евро.

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"Это не последний пакет. Шведское управление по военному обеспечению (FMV) и Вооруженные силы рассмотрят возможность предоставить шведские артиллерийские установки Archer, переносные зенитно-ракетные комплексы RBS70 и другие виды оружия", - добавила Анн Линде.

Именно об этом оружии просил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Стокгольм.

Общий объем пакета помощи, который премьер Магдалена Андерссон анонсировала еще 29 августа – 1 млрд шведских крон (около 100 млн долларов). Половина средств предусмотрена на военную помощь, еще половина - на поддержку экономики и восстановление.