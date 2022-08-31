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В Швеции раскрыли детали нового пакета военной помощи для Украины

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 15:15

Седьмой пакет шведской военной помощи для Украины будет состоять из боеприпасов для артиллерии общей стоимостью полмиллиарда шведских крон.

Как пишет "Европейская правда", об этом в своем Twitter сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

По ее словам, в пакете предусмотрены боеприпасы для артиллерийских установок общей стоимостью около 500 млн шведских крон – почти 50 млн евро.

"Это не последний пакет. Шведское управление по военному обеспечению (FMV) и Вооруженные силы рассмотрят возможность предоставить шведские артиллерийские установки Archer, переносные зенитно-ракетные комплексы RBS70 и другие виды оружия", - добавила Анн Линде.

Именно об этом оружии просил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Стокгольм.

Общий объем пакета помощи, который премьер Магдалена Андерссон анонсировала еще 29 августа – 1 млрд шведских крон (около 100 млн долларов). Половина средств предусмотрена на военную помощь, еще половина - на поддержку экономики и восстановление.

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Темы: ШвецияУкраинаоружие
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