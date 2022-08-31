Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ отразили наступление оккупантов на четырех направлениях – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСреда, 31 августа 2022, 19:25
ВСУ отразили наступление оккупантов на четырех направлениях – сводка Генштаба
фото Генштаба ВСУ

Украинские военные отразили попытки наступления оккупантов на Харьковском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай и Блешня Черниговской области и Дмитровка и Кондратовка Сумской области. Продолжает ведение воздушной разведки пограничных районов БПЛА.

Реклама:

На Харьковском направлении противник из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дуванка, Сосновка, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Циркуны, Старый Салтов, Шестаково, Норцовка и Гусаровка. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА. Нанес авиационные удары по району Русских Тишек. Совершил неудачную попытку наступления в направлении Прудянки.

На Славянском направлении огневому влиянию подверглись позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Дибривное. Авиационный удар нанесен возле Вернополья. Противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Веселого, Богородичного, Закотного, Григорьевки и Спирного. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Спирное, Ивано-Дарьевка.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Бахмута, Соледара, Зайцево и Кодемы.

Силами обороны Украины отражены попытки наступления противника в направлении населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодема.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опытного, Уманского, Первомайского и Старомихайловки. Совершил неудачную попытку наступления в направлениях населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка, понес потери и отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Большая Новоселка. Враг попытался улучшить тактическое положение в районе Победы, успеха не имел.

На Запорожском направлении обстрелам со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Бурлацкое, Каменское, Новополь, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Времевка, Новоивановка и Малая Токмачка. Враг задействовал авиацию для ударов возле Червоного, Дорожнянки и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций. Принимает меры по восполнению потерь и восстановлению логистического обеспечения группировки войск. Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Александровка, Лупарево, Красный Яр, Киселевка, Квитневое, Большое Артаково, Шевченково, Николаев, Белая Криница, Посад-Покровское, Ольгино, Добрянка и Тополино. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Андреевка, Ольгино и Плотницкое. Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке БПЛА.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Генштаб
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Силы обороны поразили вражеский "Солнцепёк" – сводка
Последние новости
10:45
Нацполиция против идеи разрешить им раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
Все новости...
Реклама: