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На улицах Мариуполя до сих пор лежат тела, которые растаскивают собаки – советник мэра

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 10:43
Трупы гражданских на улицах Мариуполя, Петр Андрющенко

В оккупированном Мариуполе на улицах до сих пор лежат трупы гражданских в пакетах, так как "власти" отказываются их убирать.

Источник: советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram

Дословно: "На перекрестке ул. Ломизова и Азовстальской до сих пор на улице лежат два трупа гражданских, упакованные в пластиковые пакеты. Пакеты разрывают бродячие собаки, растаскивая части тел по району".

Детали: По его словам, оккупационные власти отказываются реагировать на просьбы местных жителей провести захоронение.

 

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Напомним: Ранее местные власти сообщили, что российские оккупанты в Мариуполе занесли трупы, которые вымыло из могил при восстановлении водоснабжения, в один из супермаркетов.

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Темы: Мариупольоккупация
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