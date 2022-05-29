Россияне свозят трупы, которые вымыло из могил, в супермаркет Мариуполя – советник мэра

Российские оккупанты в Мариуполе везли трупы, которые вымыло из могил при восстановлении водоснабжения, в один из супермаркетов, сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

Источник: Андрющенко в Telegram

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Прямая речь Андрющенко: "В помещении супермаркета "Искренний кум" в Левобережном районе по пр. Свободы россияне обустроили трупосвалку. Буквально.

Сюда россияне свозят тела погибших, что вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения и частично – эксгумированных. Просто сваливают, как мусор.

Катастрофическая нехватка людей для захоронения и мощности даже импровизированных моргов. До такой степени, что в Москве начали отдельную рекрутинговую кампанию патологоанатомов".

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Детали: Андрющенко отмечает, что это фото – свежее и является демонстрацией угроз эпидемии.

Напомним: Мэр Мариуполя Вадим Бойченко предупреждает о риске возникновения вспышек инфекционных заболеваний в Мариуполе этим летом.