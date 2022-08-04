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Торецк: россияне попали в остановку, много погибших

Роман ПетренкоЧетверг, 4 августа 2022, 12:37
все фото: ова

Российские оккупанты попали в остановку общественного транспорта в Торецке Донецкой области, погибли по меньшей мере 8 человек.

Источник: глава ОВА Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "8 погибших, 4 раненых – таковы последствия обстрела Торецка, который россияне совершили сегодня около 11 часов.

Среди раненых – три ребенка.

По предварительной информации, стреляли из артиллерии. Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей".

Детали: По словам Кириленко, россияне повредили церковь и ранили священника, повредили окрестные многоэтажки.

Глава ОВА призывает жителей эвакуироваться.

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Предыстория: Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

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Темы: Донецкая областьобстрелРосcия
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